'El Diario de Greg: Un viaje de locos': Conoce la nueva comedia juvenil que se estrena en Lima

Greg idea un nuevo plan para tener la fama que cree merecer. Después de sufrir un golpe brutal a su ego cuando un video de un incidente con un desafortunado pañal se vuelve viral, Greg toma cartas en el asunto para restaurar su reputación. Desde luego, la manera obvia de hacerlo es crear un video viral mucho más cool con la ayuda de la sensación YouTube Mac Digby, cuyo correo electrónico en el que invita a Greg a conocerlo en la Expo de Jugadores echa a andar a toda máquina la imaginación de Greg. Esto lo lleva a otra caótica aventura cargada de ilustraciones animadas de una manera brillante.

El inicio

El Diario de Greg (Diary of a Wimpy Kid) fue una serie de caricaturas en línea, y logró un éxito instantáneo cuando la primera novela de Jeff Kinney fue lanzada en 2007. Esta pasó casi tres años en la lista de best sellers infantiles del New York Times, y vendió millones de copias por todo el mundo y hasta el momento hay once publicaciones.

Personajes

Greg – Jason Drucker

Siempre se está metiendo en problemas. Lo que piensa que es un buen plan, siempre se va cuesta abajo.

Frank Heffley (Tom Everett Scott)

Es el padre de Greg. Él es menos abstracto e intelectual que Susan, su mujer. Siempre preocupado por la educación de sus hijos, sobre todo la de los dos mayores.

Susan Heffley (Alicia Silverstone)

Muy positiva y afanada en ser una madre modelo, cae en todas las trampas diversas de la educación “moderna” con técnicas educativas que no siempre funcionan.

Rodrick (Charlie Wright)

El hermano mayor de Greg, quien lo molesta cada que tiene oportunidad con su mordaz sentido del humor.

Rowley (Owen Asztalos)

El mejor amigo de Greg, es inocente y tiene facilidad para impresionarse.

Filmografía

El diario de Greg 2010

Greg Heffley está ansioso por comenzar la secundaria, aunque las cosas no le salen como espera. Él quiere ser el chico más popular pero le preocupa su amigo Rowley, quien mantiene conductas infantiles, y esto lo hace sentirse avergonzado.

El diario de Greg 2 2011

Los padres de Greg intentan forjar un vínculo más fuerte con su hermano mayor, Rodrick, quien siente un extraño placer al atormentarlo en cada oportunidad que se le presente.

El diario de Greg 2012

Greg por fin termina la escuela y tiene un solo plan en mente: dedicarse a disfrutar las vacaciones, llegar al máximo nivel de un videojuego y conseguir llamar la atención de su compañera Holly Hills.

