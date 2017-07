El día que Marina Mora recibió nuestras disculpas y nos dejó esta lección sobre ser gorda, bella y exitosa

Perú21 permitió que se le ofenda a Marina Mora por su aspecto físico, y lo reconocemos. Fue un error replicar las fotos de la revista Magaly Tevé, pues colocamos a la ex Miss Perú en bandeja para que se le cuestione su peso y la falta de maquillaje. El texto en cuestión tenía fallas de las que nos arrepentimos, pero el asunto no queda allí.

Mientras yo corregía notas de locales y espectáculos, en Facebook se seguía insultando a Marina Mora por los kilos de más. La crítica al diario por difundir esas fotos escalaba.

Llamé a Marina Mora para disculparme, y escuché su opinión sobre la cobertura que hicimos de esas fotos. Marina Mora, sin alterarse, consideró inapropiado compartir fotos de un medio que normalmente busca dañarla.

Antes de empezar la entrevista, le comenté la manera cómo se decidió abordar el tema, la forma cómo se discuten en el diario cuestiones relacionadas a los estereotipos y los comprometidos que estamos con no sumarnos a ese coro de medios que hace noticias para remarcar estereotipos. Sin embargo, habíamos cometido un error al llamar la atención sobre ‘lo independiente que era al estar comprando sola’, y allí estaba yo explicando y ofreciendo las excusas, reflexionando también sobre por qué caímos en algo en lo que no creemos. También le compartí por qué el tema también era sensible para mí.

“Me quiero como soy”

Lamento lo de las fotos. ¿Cómo te sientes luego de ver esa larga lista de comentarios ofensivos hacia ti?

-Para nada me siento mal. Estoy en un momento saludable, bajo control. Desde el año 2012 llevo un control de mi salud. No me afecta si me dicen si soy flaca o gorda. Tengo mucha experiencia en el tema. Me sorprende sí que repliquen fotos mal intencionadas o mal tomadas… Yo soy una persona feliz. Trabajo en ser feliz. Porque lo soy. Me quiero como soy, soy consciente de mis defectos y virtudes, y sé que todo vaya más allá del físico. Me importan los valores, y si las personas son seres buenos y malos. No soy una persona que se limite o que tenga prejuicios por el físico de las personas.

Yo soy gorda, no me gusta que me digan gorda, y siento que con frecuencia personajes de la farándula son víctimas de burlas cada vez más hirientes por su peso. ¿Cómo afrontas este tema?

-Yo hablo de la importancia de tomar conciencia de que si algo no te gusta debes trabajar en cambiarlo. Pero no te dejes herir por cosas malas y que no son relevantes. Las opiniones de ese tipo solo buscan dañarte.

¿Sientes que Magaly tiene algo contra ti?

-No es que sienta o crea, simplemente opino de lo que se ve. Y no hace falta tener dos dedos de frente para eso.

El tema de salud

-Estoy súper bien de salud.

¿Y los problemas con la tiroides?

-Sí hace años y lo estoy controlando, trabajo todos los días con eso.

¿Cómo deberían abordar los medios el exceso de peso de una persona? Crees quizás que no deben abordarlo.

-Yo no he estudiado Comunicaciones, pero marketing sí. No tengo que decirle a los periodistas los valores que deben tener, pero hay una gran responsabilidad. En general, considero que el comunicador es un ser humano y comete errores y no podemos ni chancarlo o criticarlo. Yo soy una persona que mañana te veo, y sé que cometiste un error, y ya. Creo que el respeto es fundamental, y se debe abordar cualquier tema con respeto.

“La belleza nace de tu seguridad”

Por ejemplo, llamar la atención sobre el maquillaje es algo irrelevante. Y caímos en este error.

-Pues sí. Que una mujer salga a caminar en la calle sin maquillaje no tiene nada de relevante. Ya sea si va a comprar un libro o a comer… no es relevante.

Sin embargo, la gente está pendiente, y los comentarios en Facebook se desbordaron. Por un lado, las críticas a tu peso, y por otro se dijo que el medio resaltaba tu ‘independencia’. A la par, hablaban de si estás bella o no. ¿Qué es la belleza para ti?

-Trabajo en belleza y moda. Para mí la belleza es interna y externa. La belleza nace de tu seguridad, autoestima, de si te sientas segura de lo que eres. No tendría por qué dar tanta explicación.

Yo tenía una jefa que con cierta frecuencia me preguntaba cuántos kilos había subido o me preguntaba por qué estaba gorda. A mí eso me incomodaba, me afectaba… ¿Cómo lo tomas tú?

-A mí no me incomoda porque tu debes saber que es un tema de salud. No es una cosa de apariencia. Es de autoestima. Soy una persona que trabaja. Yo me siento completa, feliz, y tranquila. Yo no reclamo por mí, reclamo por las personas que se pueden sentir mal.

El bullying es muy fuerte en las escuelas, en la calle, en las pantallas. ¿Qué le dirías a una adolescente o joven que debe lidiar con problemas de peso?

-¿Le preguntaría qué le afecta más? Quisiera saber si le molesta lo que dicen o lo que ella piensa de sí misma. Si es lo segundo es algo muy duro y muy fuerte. Ella debe tomar conciencia y trabajar en solucionar el problema. No hay nada más lindo que valorarse, y quererse. Si obviamente quieren hacerle daño, le mando buenas vibras.

Todavía hay prejuicios en la sociedad, ¿cómo manejas esto?

-Yo soy una persona que trabaja en belleza y moda pero para mí la belleza es interna y externa. Y la belleza nace de tu seguridad, de tu autoestima, de sentirse segura de lo que eres, eso es la verdadera belleza. No tendría por qué dar tanta explicación de eso.

La gente te ataca sin querer…

-Yo soy una persona que trabaja dando clases de imagen, pero para mí la imagen no es lo más importante en una persona. Lo clave es lo que tú transmites y lo que tú das. El paquete completo.