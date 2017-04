El famoso cantante Luis Fonsi aclaró el supuesto desplante que le hizo Justin Bieber durante el concierto que el canadiense dio en Puerto Rico. Sus seguidores consideran que el boricua fue “humillado” por el cantante juvenil.

Luis Fonsi señaló que no fue invitado por Justin Bieber a subir al escenario y que fue una interpretación improvisada del tema ‘Despacito’ que hizo en el estrado.

El boricua agregó que el cantante canadiense se emocionó al verlo y puso inmediatamente la pista de su tema ‘Despacito’, donde Justin grabó un remix junto a Luis Fonsi y el reguetonero Daddy Yankke. “El hombre se atrevió a cantar español y todo. Él puso el disco, no era la pista ni la banda tocando. Simplemente le dio play porque estaba emocionado y vio que yo estaba ahí. Yo me trepé e hicimos un pedacito, pero no me sacó ni nada”, precisó.

Luis Fonsi indicó que Justin Bieber pidió detener la música porque no estaba Yankee y “él no se sabe muy bien la canción”.

Con estas declaraciones el boricua aclaró lo que al parecer fue malentendido por sus fans para quienes Bieber puso fin a su presentación de modo para concluir con una participación atropellada del artista boricua.

