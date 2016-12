Debbie Reynolds y su entrañable interpretación en 'La telaraña de Charlotte'

El fallecimiento de Debbie Reynolds ha conmocionado al mundo y no solo por que se trató de una recordada actriz de Hollywood, si no por que ocurrió a tan solo un día de la muerte de su hija, Carrie Fisher. Este tiempo ha servido, entre otras cosas, para recordar su destacada carrera artística, la cual va desde _Singin’ in the Rain hasta The Unsinkable Molly Brown.

Aparte de estas superproducciones, Reynolds también se dio tiempo para el público infantil. Es así que participó prestando su voz en programas como Rugrats, Kim Possible y Halloweentown. Pero su mejor caracterización en esta categoría la alcanzó en 1973 con La telaraña de Charlotte.

La película fue la adaptación del libro infantil de a E.B. White’s y tuvo un recibimiento tibio, aunque posteriormente alcanzó gran popularidad en los años 90 gracias al VHS.

Y gran parte de su éxito se le debe a Reynolds quien prestó su voz para ‘Charlotte’, la araña que cuida maternalmente a ‘Wilbur’, el cerdito temeroso de la granja.

Una de los momentos más enternecedores de la cinta se da al final cuando ‘Charlotte’ se despide de ‘Wilbur’ antes de morir. “Después de todo, ¿qué es una vida?”, dice en medio de la desesperación del cerdo que se resiste a su muerte.

“Nacemos, vivimos un poco de tiempo y morimos”, señala Charlotte para luego despedirse cantando en voz baja. Sin duda una prueba más del gran talento de Reynolds, que será extrañada, sin duda, por el mundo del cine.

Te puede interesar