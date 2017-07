Cristian Castro: Evelyn Vela confirma que retomaron comunicación tras divorcio del cantante

Tras su presentación en ‘El gran show’ como refuerzo de Milett Figueroa, la bailarina Evelyn Vela contó que ha retomado comunicación con el cantante Cristian Castro.

“Es verdad que él me ha escrito, estamos hablando… Me quiere mandar el pasaje para que vaya a Buenos Aires”, comentó.

Sobre el reciente rompimiento matrimonial del artista mexicano con una violinista azteca, Vela indicó que “a mí no me da alegría que su matrimonio no haya triunfado, las mismas cosas que seguro me decía a mí, se las decía a la ex esposa”.

Hizo hincapié en que jamás se ha entrometido en una relación. “Yo no suelo salir con hombres casados y menos soy de quitar marido, entonces el señor tendría que formalizar bien”, precisó.

