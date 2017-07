El cantante mexicano Cristian Castro confirmó su separación de la violinista Carol Urbán, tras 28 días de matrimonio y luego de muchas especulaciones.

“Estoy consternado, preocupado porque no es un chiste, no es un juego. Realmente esta marcada mi vida así. Me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y no salen las cosas… No sale que nos podamos llevar bien y esa es la verdad”, contó Castro al programa argentino El diario de Mariana.

► ¿Cristian Castro y su esposa se divorcian un mes después de su boda?

El hijo de Verónica Castro prefirió no andar con rodeos y descartó todos los rumores que señalaban una infidelidad como el detonante de la relación.

“La versión oficial es que no nos conocemos bien. No nos dimos tiempo para conocernos bien. Esa es la versión real y por eso pasaron cosas, mal entendidos y ni hablar. Hubo humores de ambos que no estaban previstos”, manifestó el popular ‘gallito feliz’.

► Cristian Castro se casó con su novia, la violinista Carol Urban Flores

Cristian Castro confirmó que todo sucedió durante su luna de miel en Suiza, donde tuvieron una fuerte discusión.

“¿Sí todo sucedió en la luna de miel? Sí, por así decirlo. Rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente me avergüenza. Me avergüenza y si así se va a presentar el destino y las cosas, pues yo cumplí, traté de estar bien y ella también trató de estar bien. Simplemente no se pudo (seguir con la relación)”, dijo Castro.

Cabe resaltar que este es el tercera matrimonio de Cristian Castro.

Te puede interesar