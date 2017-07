A su lado en las buenas y en las malas. El músico argentino Leonel Leguizamon demostró el verdadero amor que sentía por la cantante Karla, a quien el último 14 de febrero le dedicó un bello mensaje a través de sus redes sociales.

“Hace ya casi 5 años que vivo el amor más grande que he sentido en mi vida!!! Nos amamos y cuando no exista mi cuerpo en la tierra vamos a amarnos en la eternidad de igual manera!!! Te amo mi vida con todo mi ser!!! Les deseo el mismo amor, que la vida me dio a todo el mundo entero!!! Feliz día de los enamorados y de la amistad para todos!!!! Besotessss”, escribió Leguimazon en su Facebook.

La cantante correspondió el gesto amoroso de su pareja con una palabras de agradecimiento.

Leonel Leguizamon es director y acordeonista de Karla, con quien compartió cinco años de relación sentimental.

