Cómico 'Chatín' fue 'pepeado' en Comas y se llevaron hasta sus zapatillas

La inseguridad ciudadana cada día está peor y no distingue a sus víctimas. Ahora, el nuevo afectado de esta alta tasa de criminalidad fue uno de los cómicos más conocidos de la televisión.

Se trata de José Almanza, o más conocido como ‘Chatín’. Según con lo que declaró al diario Trome, el cómico fue ‘pepeado’ por delincuentes para luego vaciarle su vivienda ubicada en Comas.

‘Chatín’ contó que el robo ocurrió el domingo por la madrugada y que “no sé cómo aparecí en mi casa”. Los ladrones, de acuerdo con su declaración, se llevaron hasta sus zapatillas. No le dejaron nada.

“No sé cómo aparecí en mi casa, cuando me despierto —al mediodía— me habían robado dinero, joyas, perfumes, laptop, televisor, hasta mis zapatillas. No recuerdo nada, pero ya sé quién fue. La Policía está investigando”, manifestó.

Además, indicó que el sábado por la noche se encontraba en una “reunión con amigos” y que, al promediar las 3 de la madrugada del domingo, perdió cualquier recuerdo de su mente.

“Estaba en una reunión, donde se hallaban presentes amigos y otras personas desconocidas. Aproximadamente a las tres de la madrugada pierdo el conocimiento”, apuntó ‘Chatín’.

