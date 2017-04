Coachella 2017: Lady Gaga estrenó su nuevo single 'The Cure' en el festival

Lady Gaga lo hizo de nuevo. La cantante estadounidense sigue firme y no se detiene de sorprender a sus seguidores. El último sábado, en el segundo día del gran festival estadounidense Coachella, la cantante estrenó un nuevo single que estaba siendo esperado por muchos.

Se trató del tema ‘The Cure’ que desde hace algunos meses venía promocionando pero que nadie conocía el nombre de este single, es decir, era solo un ID. Sin embargo, tal y como lo anunció desde sus redes sociales, Lady Gaga indicó que de manera oficial ya se encuentra disponible en plataformas musicales.

En medio de una peformance llena de pirotécnicos y juegos de luces, Lady Gaga hizo gala de sus mejores temas. Inclusive, pudo interpretar los singles que la llevaron al éxito, tales como ‘Alejandro’, ‘Telephone’, ‘Poker Face’ y ‘Bad Romance’.

Si quieres saber qué canciones cantó, aquí te dejamos el set list gracias a la revista Billboard. En su presentación en Coachella, Lady Gaga interpretó un total de 19 temas que son los siguientes:

1. Scheiße

2. Love game

3. John Wayne

4. Just dance

5. Born this way

6. Venus

7. A-Yo

8. Sexxx Dreams

9. Telephone

10. Alejandro

11. Teeth

12. The Cure

13. Edge of glory

14. Speechless

15. You & I

16. Million reasons

17. Applause

18. Poker Face

19. Bad Romance

Tenga en cuenta

Coachella es un festival que se realiza anualmente en el mes de abril en el estado de California (Estados Unidos) y reúne lo mejor de la música indie, indie rock, pop y música electrónica. Dura tres días consecutivos.

Solo por esta edición, Coachella decidió alargar el número de días de su evento. Ahora, se celebrará del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de este mes.

Si quieres ver en vivo cada una de las presentaciones para que no te pierdas a tu artista favorita, te dejamos este enlace para que puedas ver vía streaming Coachella 2017.

