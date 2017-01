¿Cuál es tu personaje en la obra Las tres viudas, que se estrena mañana en el teatro Pirandello?

Mi personaje es ‘Pedro Juanelo’, el antagonista. Es un sinvergüenza que quiere aprovecharse de las viudas. En realidad, estamos muy contentos porque nos fue muy bien en la primera temporada y nos quedamos con las ganas de que más gente nos pueda ver y, por eso, se está dando la reposición. Tenemos un gran elenco con Gisela (Ponce de León), Jimena Lindo y Sofía Rocha.

¿Hay proyectos para internacionalizar al grupo Los Juanelos? ¿Lanzarán un nuevo tema?

Primero, estamos con un nuevo show ‘Los Juanelos God – Talento’, que es un reality en el que buscamos un nuevo cajonero. Estaremos los viernes de febrero: 10, 17 y 24 en el teatro Luigi Pirandello… Nos han llamado de Japón, pero estamos analizando la propuesta y los tiempos, ojalá se dé. También vamos a cantar con La Sarita una versión criolla del tema “Más poder”.

¿Es verdad que planeas realizar una película sobre la vida de los cómicos ambulantes?

No, yo quisiera hacer otras cosas. Yo soy más del teatro y no podría mandarme a hacer una película, sería muy irresponsable de mi parte hacer algo así. Lo que sí me gustaría sería realizar una obra de teatro con ellos y está en mis planes, pero que sea algo serio y no oportunista. Los cómicos ambulantes tienen mucho arraigo popular; entonces, hay que tener cuidado.