Christian Ysla: "Los Juanelos es mi proyecto de vida"

¿Cómo te va con los shows del grupo Los Juanelos? ¿Piensas llevar el proyecto al cine?

- Hemos presentado al nuevo integrante, Alejandro Villagomez, en el show ‘Habemus Juanelus’ y también lanzamos un tema sobre el apoyo a los damnificados por los huaicos que se llama Perú hermano.

¿Llevar el proyecto a una película? Sí me encantaría si a alguien le interesa y si hay un buen guion. Los Juanelos es mi proyecto de vida y por eso quiero que sea con cuidado.

*¿Cómo te sientes en la obra de teatro El curioso incidente del perro a medianoche? *

- Estoy muy bien. Somos un ensamble de actores –como Sofía Rocha, Óscar Meza y varios más– que tenemos un montón de personajes en este mundo de ‘Cristóbal’, un chico que tiene el síndrome de Asperger. El tema no es complicado, y yo tengo la idea de no discriminar a nadie. Todos debemos tener las mismas oportunidades. Estamos de jueves a martes, a las 8 p.m., en el Teatro La Plaza.

¿Te gustaría montar una obra de teatro que sea protagonizada por los cómicos ambulantes?

- Me encantaría. Yo creo que los cómicos ambulantes se merecen su obra de teatro y sí está entre mis planes hacerla. Tengo buena relación con muchos de ellos y quisiera hacer una historia que refleje su vida y todo lo que han pasado. Ya he conversado con algunos cómicos para montarla, pero paso a paso porque, si se hace, lo haremos bien. No me gusta hacerlo a lo loco.

Te puede interesar

Jennifer López se reencontró con Marc Anthony y cantaron a dúo https://t.co/t6NGq2xcfZ pic.twitter.com/Pe2Ow1B2H1 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 17 de abril de 2017