Christian Meier: Las conquistas del popular 'Zorro' [Fotos]

‘Soltero pero nunca solo’, sería el lema del actor y cantante peruano, Christian Meier, quien ha tenido romances, y se han especulado de otros, tras divorciarse de la también actriz, Marisol Aguirre, con quien tiene tres hijos.

El popular ‘Zorro’ tiene 46 años, una figura envidiable, una carrera exitosa en el extranjero. Este año debutó como productor de la cinta ‘El Terminal’. Filme que su hijo Stéfano Meier protagoniza.

Pero no solo le ha ido bien en el trabajo, sino también en el amor. Pese a que luego de la ruptura de su matrimonio no se ha vuelto a comprometer, el ex integrante de ‘Arena Hash’ ha conquistado a mujeres muy bellas y deseadas.

