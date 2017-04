Christian Domínguez sobre presentación de Karla Tarazona: "Así es la tele"

Christian Domínguez opinó sobre la aparición de Karla Tarazona en el programa ‘El Dilema’ de Latina, donde lo acusó de tener “memoria selectiva”.

“No tengo que opinar nada al respecto, es más de lo mismo. Si en su momento no me preocupé, ahora no tengo nada que decir”, indicó tras su presentación en El Gran Show junto a Isabel Acevedo, su actual pareja.

“No diría nunca nada por mi propio hijo. Si no hablo de terceros o cuartos tampoco voy a hablar de la mamá de mi hijo. Cada uno debe buscar su felicidad o tranquilidad”, agregó Domínguez, quien luego respondió: “Así es al tele”, al ser consultado si considera el hecho como una provocación.

Por otro lado, definió tajantemente el tipo de relación que mantiene con Karla Tarazona. “Ninguna, solamente somos padres de Valentino”, aclaró.

Gracias a Mario Irrivarren

El cantante brindó más detalles sobre su reciente operación nasal. “Debí haberme operado hace cinco años, más o menos, cuando pasó la lesión. Me la hizo Mario Irrivarren en Combate, siempre lo recuerdo”, comentó.

“Tuve esa lesión horrible que me fracturó el cartílago por dentro, que me tapo casi por completo la fosa izquierda, entonces siempre he querido hacerme la operación pero siempre he dependido de mi orquesta y tenia que cumplir con los contratos”, añadió al respecto.

