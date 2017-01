Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo: 'Sí, por supuesto que la amo'

El cantante Christian Domínguez confesó en el programa En boca de todos que ama a Isabel Acevedo. Hace solo dos semanas hizo pública su relación con la bailarina.

“Son cosas privadas, pero sí, por supuesto (la amo)”, reveló Christian Domínguez al ser encarado por Ricardo Rondón en el programa En boca de todos sobre sus sentimientos hacia Isabel Acevedo.

Christian Domínguez también dijo que no negó su relación como Isabel Acevedo, sino que cuando fue consultado aún no estaban juntos.

“Son especulaciones no mías. Si te tomas una foto con una persona acabando una relación y especulan no es culpa mía. No lo negué, porque cuando me lo preguntaban yo no tenía una relación”, detalló.

ME ENTREGO POR COMPLETO

Christian Domínguez también le respondió a Michelle Alexander, quien le aconsejó “que cuide su platita”.

“Ella sabe que cuando me enamoro me entrego por completo. No es que me saque a mí algo… es que yo comienzo a hacer muchas cosas”, indicó Christian Domínguez.

