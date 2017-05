El participante de El gran show Christian Dominguez habló sobre su relación con la bailarina Isabel Acevedo y aseguró que no tiene entre sus planes casarse porque quiere ir paso a paso.

“No entiendo porque cuando las personas tienen una relación bonita y la ven sólida ya inmediatamente quieren casarla. Con toda sinceridad te diría que no está ni remotamente cercana la posibilidad. No hay ni la convivencia ni el matrimonio. Yo todavía salgo de un compromiso y estamos tranquilos, felices compartiendo y viéndonos el tiempo que se puede porque el trabajo es bastante complicado”, contó el cantante de cumbia a las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, prefirió no responderle a su ex pareja Karla Tarazona quien llamó ‘cara de jebe’ a ‘Chabelita’. Además, tampoco habló de los acercamientos de la ex conductora con Leonard León y descartó la posibilidad de compartir escenario con el también cantante.

“No tengo nada que opinar al respecto ¿Si se vio con Leonard? Me parece súper correcto, pero no hablo de otros solo de mi, no tendría que opinar ahí. ¿Compartir escenario? Hay un respeto y por el respeto que le tengo a la madre de mi hijo no lo haría porque sería como una provocación. Mucha prensa hablaría que fue adrede y no estoy para juegos, no soy juguete ni payaso de nadie”, señaló.

