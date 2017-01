Christian Domínguez no afirma ni desmiente relación con bailarina de 'El gran show'

Christian Domínguez sigue jugando al misterio con respecto a su supuesta relación sentimental con una bailarina de El gran show .

[Amor, ¿amor?: Christian Domínguez hace sus compras en supermercado junto a Isabel Acevedo]

Pese a que los han ampayado juntos varias veces, el cumbiambero se niega a confirmar o desmentir si existe algo con la bailarina Isabel Acevedo.

“No hablo de mi vida privada. Esa es mi nueva respuesta”, señaló de manera ambigua a las cámaras de ‘América espectáculos’.

“Si yo salgo o no salgo no tengo que estar explicándolo. Lo que sí trato de hacer es hacer las cosas bien, sin hacer daño a nadie en la medida de lo posible”, agregó Christian Domínguez.

[Christian Domínguez: “Vivo mi vida y no me meto con nadie”]

Asimismo, Christian Domínguez se refirió a las imágenes que aparecieron recientemente en las que se le ve haciendo compras en un supermercado junto a su bailarina. “O sea me ven comprando un whisky dirán que soy un borracho, o me estoy yendo al trago porque estoy deprimido. Simplemente no saben en que circunstancias fui, si me la encontré antes o después, si ahí habían cosas mías o no”, dijo Christian Domínguez.

El también actor negó que piense convivir con la bailarina: “La convivencia no puede ser de la noche a la mañana. Convivir no es así nomas”.