Luego de que hace unos días Chris Soifer protagonizara un impase con una periodista del programa de espectáculos ‘Amor, amor, amor’, la reportera fue en su búsqueda para pedirle explicaciones.

Durante un evento, la joven periodista se acercó con la chica ‘reality’ y le cuestionó su mal comportamiento. Y en vez de dar una explicación, Chris continuó con su reprobable actitud.

La hermana de Michelle Soifer incluso tuvo palabras despectivas contra la joven profesional aduciendo que no sabe colocar el celular pese a ser periodista.

Chris: Eres nueva, ¿no?

Reportera: Sí, pero no nueva en el periodismo.

Chris: “Ah ya, parece porque no sabes dónde poner el celular”.

Reportera: “¿Ah sí? y ¿dónde tenía que ponerlo?”

Chris: Tú como periodista deberías saberlo. Si eres periodista, tienes educación.

Reportera: Lo soy.

Chris: No parece.

Hace unos días ‘Amor, amor, amor’ mostró unas imágenes donde la ex ‘chica reality’, se interpuso entre la periodista y su hermana Michelle para que no la entrevistaran provocando un conflicto innecesario.

