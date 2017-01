Charlie Sheen reveló que pensó en quitarse la vida al enterarse que tenía VIH

Charlie Sheen, actor estadounidense conocido por su papel en la serie Two And The Half Men, reveló en una reciente entrevista que, cuando los doctores le diagnosticaron que contrajo el virus del VIH, pensó en suicidarse.

De acuerdo con sus declaraciones a la cadena estadounidense ABC News, Charlie Sheen evaluó en darse un “balazo” tras enterarse que en 2011 padecía de Sida.

“El día en que me diagnosticaron sentí que debía darme un balazo”, dijo el artista. Como se sabe, Sheen recién hizo pública su enfermedad a finales de 2015.

Su madre, la también actriz Janet Templeton, habría sido quien le impidió tomar esa fatídica decisión. El actor contó: “Mi mamá estaba allí, en la misma habitación que yo y no podía hacer eso delante de ella. Y tampoco iba a permitir que ella me encontrara y tuviera que limpiar ese desastre”.

El protagonista de la famosa serie de Warner Channel, también comentó que, a pesar de que los doctores le dijeron que iba a seguir con vida, él no supo tomar la noticia con calma.

“Cuando me dieron el diagnóstico, junto con esa verdad, me entregaron unas pastillas y me mandaron a mi casa. Me dijeron que iba a vivir”, relató en la entrevista.

Sin embargo, con lo tratamientos que recibió, Charlie Sheen comentó que ser el portador de VIH, no era tan terrible al ser comparado con otras enfermedades.

“Si me hubieran diagnosticado cáncer de estómago, de cerebro o incluso meningitis, tal vez no hubiera sobrevivido. Probablemente en ese caso no estaría sentado acá. Agradezco estar en una época en que hay medicamentos disponibles y eficaces para su tratamiento”, finalizó.

