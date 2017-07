Chabelita Pantoja: "La única madre que yo conozco se llama María Isabel Pantoja"

La popular hija de Isabel Pantoja, Chabelita Pantoja, descartó los rumores que señalaban que venía al Perú a conocer a su madre biológica y aseguró que no se ha distanciado de Isabel Pantoja.

“Ya lo aclaré en España y ahora lo quiero aclarar aquí. La única madre que yo conozco se llama Maria Isabel Pantoja*”, manifestó Chabelita a las cámaras de *Cuéntamelo todo, a donde asistió acompañada de su esposo Alejandro Albalá.

“Estoy muy orgullosa de la madre que tengo y de mi apellido. Mi madre para mí es todo. A diferencia de mi hermano soy muy independiente. Muchas veces se ha dicho que estoy alejada de mi madre, pero no es así. Simplemente yo vivo de otra manera. Soy muy liberal y me gusta la independencia”, agregó.

Asimismo, Chabelita manifestó que le guarda un cariño especial al Perú, pero que no lo considera su tierra natal.

“Le tengo cariño al Perú, pero no lo considero mi país porque yo he vivido desde pequeñita en España. Todo lo que conozco esta allá, pero si le he agarrado cariño al Perú y espero volver alguna vez. Es más, mi mamá me dijo que si no iba a ver Machu Picchu no había ido al Perú”, dijo la hija de Isabel Pantoja.

