Cecilia Bracamonte, Bartola, Julie Freundt y Lucy Avilés juntas para homenaje al Perú.

Las cantantes criollas Cecilia Bracamonte, Bartola, Julie Freundt y Lucy Avilés anunciaron su espectáculo ‘Te amo Perú’ el próximo 12 y 13 de julio en el Gran Teatro Nacional.

“Cantaremos por primera vez juntas. Cada una tiene su estilo y cada una tiene muy bien definida su propuesta. Lo hacemos con cariño, muchas ganas de pasarla bien y divertirnos. Queremos que el público nos conozca un poco más de lo que hemos vivido a lo largo de nuestras carreras”, contó Cecilia Bracamonte a Perú21.

“El espectáculo esta basado en nosotras y en nuestras historias. Nos haremos preguntas y en los diálogos saldrá la chispa de cada una”, agregó Julie Freundt.

Por su parte, Bartola aseguró que se debe revalorar nuestra identidad y que la música criolla jamás desaparecerá.

“Queremos que los jóvenes aprendan a valorar porque la música es parte de nuestra cultura y no se debe perder. Hace 47 años, cuando empecé a cantar a los 15 años, me dijeron: “Para que cantas música criolla si esta muriendo”. Yo me voy a morir y la música criolla jamás desaparecerá”, señaló Bartola.

