'Cars 3' superó a 'Wonder Woman' en taquilla de Estados Unidos

La película de los estudios Disney y Pixar, ‘Cars 3’ superó a ‘Wonder Woman’ alejándola así del primer lugar en la taquilla norteamericana, donde se encontraba desde hace semanas.

Según cifras de la autoridad norteamericana en taquilla, ‘Exhibitor Relations’, difundidas el domingo, la tercera entrega de esta saga animada recaudó unos US $ 53.3 millones de dólares.

Top BO: #1 CARS 3 ($53M) #2 WONDER WOMAN ($40M) #3 ALL EYEZ ON ME ($27M) #4 THE MUMMY ($13M) #5 47 METERS DOWN ($11M)