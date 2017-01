Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds fueron enterradas juntas

En una ceremonia privada a la que asistieron solo amigos y familiares, se realizó ayer el funeral en conjunto de la actriz Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds en el cementerio Forest Lawn, en Los Ángeles.

Para darles el último adiós a las actrices, acudieron estrellas como George Lucas, Tom Hanks, Meg Ryan, Gwyneth Paltrow; el ex esposo de Fisher, Paul Simon; Ellen Barkin, entre otros famosos.

Sin embargo, las cámaras de los paparazzi enfocaron a la actriz Meryl Streep, quien ingresó al recinto con rosas blancas.

En tanto, el hermano de la recordada ‘Princesa Leia’, Todd Fisher, mencionó que su madre –antes de morir– le había estado ayudando con los arreglos del funeral de Carrie. “Desde la perspectiva de la familia, este es el destino de Debbie. No quería dejar a Carrie y no quería que estuviera sola. Ella no murió de un corazón roto, solo se fue para estar con Carrie”, expresó Todd.

De acuerdo con la prensa internacional, los restos de Carrie Fisher fueron cremados y colocados junto al ataúd de su madre Debbie Reynolds.

Recordemos que la actriz de Star Wars falleció el 27 de diciembre del año pasado, tras sufrir un infarto mientras viajaba de Londres a Los Ángeles y un día después su madre murió por un derrame cerebral.

