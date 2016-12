Carrie Fisher: “No le temo a la muerte, le temo a morir”

En noviembre, Carrie Fisher parecía llena de vida. La actriz que personificó a la princesa Leia ofreció una entrevista a Rolling Stone , donde habló sobre su pasión por la actuación y su constante lucha contra la bipolaridad y el consumo de drogas. Pero también respondió una pregunta sobre la muerte.

¿Le temes a la muerte? , se le preguntó. Y ella respondió así: “No le temo a la muerte. Temo morir. Cualquier cosa con dolor asociado con ella, no me gusta. He estado presente en la muerte de un par de personas y no se veía divertido. Pero si muriera, me gustaría tener a alguien como yo presente. ¡Y estaré ahí!”.

Sobre lo mejor y lo peor del éxito, Fisher dijo que lo mejor era dinero, los viajes y la gente que conoces. Y lo peor es, “de nuevo, el dinero, los viajes y la gente que conoces. Eso es algo Dorothy Parker diría. Pero voy a responder directamente: La peor parte es estar siendo criticado. Las cosas se toman fuera de contexto. Ahora, con Internet, usted es su propio peor enemigo”.

Para Fisher, quien falleció hoy martes , las claves de vivir bien se podrían resumir en ser amable, no hacer daño y decir la verdad.