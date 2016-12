Carrie Fisher ha muerto y así le rinden homenaje en redes sociales

La actriz Carrie Fisher, reconocida por su papel protagónico como ‘Princesa Leia’ en la primera trilogía de Star Wars, falleció este martes a los 60 años luego de que hace una semana sufriera un paro cardíaco.

Los seguidores de la saga de la Guerra de las Galaxias se encuentran muy apenados por esta pérdida que enluta al mundo del cine. Por ello, numerosos usuarios en las redes sociales recordaron la trayectoria artística de Carrie Fisher con ingeniosos y creativos contenidos.

Oh, una foto familiar:

Los hermanos contemplando la casa de su padre:

La Fuerza está ahora una en ti, princesa:

Hasta luego, Carrie Fisher:

Cómo poder olvidar esta sonrisa: