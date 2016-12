Harrison Ford elogió a su compañera en la saga ‘Star Wars’, Carrie Fisher y se refirió a ella como una mujer “única y original”.

“Carrie fue única en su género. Brillante, original, divertida y emocionalmente audaz. Ella vivió su vida con valentía, afirmó el recordado ‘Han Solo’ en un comunicado.

Asimismo, dijo que todos sus pensamientos están con la madre de la popular princesa Leia, Debbie Reynolds, su hija Billie Lourd y su hermano Todd.

El romance entre Ford y Fisher fuera de la saga

Hace un mes atrás, aproximadamente, Carrie Fisher reveló en su libro de memorias The Princess Diaris que sostuvo un romance con su colega Harrison Ford, más allá de las pantallas.

Frente a esto, el actor dijo que demandaría a la controvertida actriz.

“Le dije que encontré los diarios, que no los había visto desde que los escribí, y que los iba a publicar. Él solo dijo ‘abogado’. Le conté que podía quitar cualquier cosa que no le gustara. Se los envié, pero nunca hizo algún comentario. Supongo que no odió nada. Sé que todo el asunto lo avergüenza.

Para eso está, para avergonzarnos a todos de nuevo”, dijo Carrie Fisher.

