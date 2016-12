Carrie Fisher: Artistas y amigos lamentan la muerte de la 'princesa Leia'

Javier Artica

El mundo entero se viste de luto por la muerte de la actriz Carrie Fisher , recordada como la ‘Princesa Leia’ de Star Wars. Por ello, amigos y artistas lamentan su muerte en las redes sociales.

Mark Hamill, gran amigo y compañero de la saga de Star Wars, señaló que se encuentra en shock tras conocer la noticia de la muerte de Carrie Fisher

“Sin palabras. #Devastado”, tuiteó el actor conocido como ‘Luke Skywalker’, quien también publicó una fotografía al lado de la ‘Princesa Leia’.

También, Harrison Ford, quien interpretó a ‘Han Solo’ y que, según una autobiografía de la actriz, tuvo un romance con ella, tuvo palabras de halago para Fisher

“Carrie era una en un millón. Divertida y audaz emocionalmente. Vivió su vida valientemente. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y con todos sus amigos. Todos la vamos a extrañar”, dijo Ford en la cadena estadounidense ABC.

A su vez, el creador de Star Wars, George Lucas, le dedicó unas emotivas palabras a través de un comunicado.

“Carrie y yo hemos sido amigos durante la mayor parte de nuestra vida adulta. Era inteligente, una actriz, escritora y cómica llena de talento, con una personalidad llena de color que todo el mundo adoraba. En ‘La guerra de las galaxias’ fue nuestra gran y poderosa princesa, sabia y llena de esperanza en un papel que fue mucho más difícil de lo que la mayoría de la gente podría pensar. Mi corazón y mis oraciones están con la familia y fans de Carrie”, manifestó Lucas.

George Lucas, in a statement, praises Carrie Fisher as “our great and powerful princess – feisty, wise and full of hope." pic.twitter.com/GRMJzrGZ58 — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 27 de diciembre de 2016

En tanto, su compañero de reparto de la película Star Wars Episodio V: El imperio contraataca, Billy Dee Williams, se pronunció en su cuenta de Twitter.

“Estoy realmente triste con la noticia sobre la muerte de Carrie Fisher. Ella era una amiga muy querida, a quien respeto y admiro muchísimo. ¡La fuerza es oscura hoy!”, escribió en la red social.

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27 de diciembre de 2016

El actor británico Anthony Daniels, conocido por su papel como el ‘Androide C-3PO’ en la saga de Star Wars se mostró muy impactado con la muerte de Carrie Fisher.

“Pensé que había conseguido lo que quería debajo del árbol. No lo hice a pesar de tantos pensamientos y oraciones de muchos. Estoy muy, muy triste”, tuiteó.

Por su parte, el actor inglés Ray Park, que encarnó a ‘Darth Maul’, en la saga de ‘La guerra de las galaxias’, indicó: “¡Será extrañada! ¡Que la fuerza esté siempre con ella!”, mencionó.

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO — DARTH VADER (@isDARTHVADER) 27 de diciembre de 2016

Carrie Fisher murió esta mañana a los 60 años, luego de estar cuatro días internada en una clínica tras sufrir un paro cardiaco en un avión que iba de Londres a Los Ángeles.