Carlos Villagrán desmintió el retiro de ‘Kiko’

Luego que Ángel Villagrán, el supuesto hijo del actor, anunció que Carlos Villagrán ya no volvería a encarnar al célebre personaje ‘Kiko’, el propio actor salió a desmentir la noticia, en una entrevista el portal El Universal.

“Es mentira, no sé quién lo sacó. Saben que hay de todo en las redes sociales, hasta mis hijos me hablaron diciéndome: ‘Oye, papá, ni siquiera a nosotros nos avisaste’, pero ni yo lo sabía”, señaló preocupado Carlos Villagrán.

El actor mexicano aclaró que no fue su hijo quien dio esas declaraciones, sino su sobrino, quien vivió con él desde que era este era niño.

“Claro que lo conozco, vivió conmigo desde que era niño y prácticamente me llamaba papá, es hijo de mi hermana, y hace mucho tiempo me dijo que si le permitía usar el apellido de Villagrán, le contesté que sí, pero después vi que hacía cosas que no debía y decidí que ya no”, precisó el intérprete de ‘Kiko’.

Para alegría de sus seguidores el Circo de Kiko sigue de gira, este mes se presentará en Estados Unidos, luego viajará a Brasil, y a mediados de este año volverá a nuestro país.

