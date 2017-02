Carlos Álvarez y Jorge Benavides tentados para volver a hacer dupla

El cómico Carlos Álvarez sorprendió a sus seguidores al revelar que los directivos del canal de cable Willax TV lo convocaron para estar al frente de un nuevo programa humorístico con Jorge Benavides.

“Luego de terminado mi contrato con América TV hice cuatro programas especiales en Panamericana y ahora creo que es momento de tomar decisiones, de saber qué vamos a hacer este 2017. En los últimos días he tenido conversaciones con Willax TV, que, bajo el lema ‘Más Humor’, tiene la idea loca de volver a juntar a JB con Carlos Álvarez luego de casi nueve años”, escribió Carlos Álvarez en Facebook.

“La idea no me desagrada, ya que creo que fuimos una de las duplas más populares de la televisión sin que suene a arrogancia. Sé que el trabajo de Willax será fuerte porque hay que ganar un público y acostumbrarlo a sintonizar el canal. Me gustan los retos, me gusta lo difícil, vamos a ver qué pasa en los próximos días”, agregó Carlos, quien laboró años atrás con Benavides en el programa ‘El especial del humor’ en Latina.

Como se sabe, Jorge Benavides está al frente de su programa ‘JB en Willax’ en el canal Willax TV desde el año pasado.