Carlos Álvarez: "Si tiene rating, ¡bien por Jorge Benavides!"

César Salazar

Carlos Álvarez ya está listo para estar al frente de su nuevo programa Santa noche, que se estrena el lunes 1 de mayo, a las 22.00 horas, por el canal Willax.

¿Qué novedades trae tu programa Santa noche? – Habrá humor, sketches de la actualidad y nos vamos a burlar de todos. También tendremos un reality de baile en el que catorce personajes de la farándula se sacarán hasta la cabeza por ganar (risas).

¿Se te viene una tarea fuerte para calentar la antena de Willax? – Más que calentar la antena, Willax es un canal que sigue creciendo. Es un reto, un desafío para mí y para mi equipo de producción. Saldremos en vivo con algunos sketches y me acompañarán dos humoristas más que anunciaremos.

¿Van a lanzar dos programas más? – Hemos presentado al canal dos proyectos más. Nuestro primer reto es producir un programa de espectáculos que sea polémico. Lo van a conducir otras personas.

¿Qué te parece que a tu ex compañero Jorge Benavides le vaya bien con su programa ‘El wasap de JB’ en Latina? – No lo he visto en vivo porque estoy en el teatro, pero me alegra que haya más programas humorísticos. Que vuelvan Fernando Armas, Manolo Rojas y Benavides, eso es bueno. Hay mucho talento en el Perú.

Incluso pisa los talones al reality ‘El gran show’ en el rating. – Sí es así (que tiene rating), ¡bien por él! Que le vaya bien.

*Ha regresado con personajes polémicos como ‘La paisana Jacinta’ y ‘El Negro Mama’… * – No puedo opinar de contenidos, nos es ético entre colegas.