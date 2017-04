Carla Barzotti: "Fue un milagro que no llegaran a violarme"

Carla Barzotti , ex modelo, se pronunció en ‘El Reventonazo de la Chola’ acerca de un penoso incidente que tuvo que vivir cuando era adolescente.

“Yo fui víctima, no llegaron a violarme, pero fue un milagro que no sucediera”, le aseguró a Ernesto Pimentel.

La ganadora de la categoría ‘Mejor cuerpo’ de ‘Latin Model’ contó a la ‘Chola Chabuca’ los lamentable sucesos.

“Cuando tenía 17 y estudiaba en una academia de aviación. Mientras regresaba a la casa mi abuela, un hijo de su madre comenzó a seguirme e insistió que me subiera a su carro”, aseveró.

“Comenzó a insultarme, yo empece a llorar. Pensé que se había ido, pero no fue así. Regresó y me cogió de la cintura con el pantalón abajo. Yo era un chica virgen, no había tenido enamorado”, señaló Barzotti.

La ex modelo de Caretas indicó que se pudo librar del ataque y que denunció el hecho.

Carla Barzotti reveló además que su infancia fue dura y que su padre la agredía físicamente. “Mi papá era un hombre celoso y posesivo. Me castró mi infancia y mi pubertad. No me dejaban salir ni a la esquina”, detalló.

