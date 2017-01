Camila: “El formato de la balada está un poco viciado”

César Salazar

Mario Domm y Pablo Hurtado del dúo mexicano Camila contaron detalles del concierto que ofrecerán el 14 de febrero en el Festival Corazón, en el Jockey Club del Perú, así como de las novedades que presentarán este 2017 como parte de sus 10 años de trayectoria.

¿Cómo será su reencuentro con el público peruano en el festival? ¿Qué presentarán en su espectáculo?

Pablo Hurtado: Nos sentimos contentos por esta invitación y compartir escenario con Sin Bandera y Río Roma. Vamos a Perú luego de cinco años y eso nos emociona mucho, ya que presentaremos canciones nuevas y de discos anteriores

Mario Domm: Sin duda cantaremos canciones del nuevo disco (Elypse), pero también temas como Aléjate de mí, Todo cambió y Abrázame, que la gente recuerda.

Han cumplido 10 años de carrera. ¿Qué ha sido lo bueno y lo malo que han pasado?

PH: Han sido 10 años increíbles llenos de recuerdos y experiencias. Han sido tres discos y muchos países que hemos ido a tocar. También hubo momentos difíciles como viajar a 26 ciudades en un mes, lo cual es agotador. Hemos encontrado el balance entre nuestras vidas y la carrera. Creo que lo importante es seguir adelante y no tirar la toalla.

¿Preparan algo especial por esta celebración?

MD: No, más bien estamos tratando de darle la vuelta a lo que está pasando. Yo creo que el formato de la balada y el rock pop está un poco viciado y por eso la gente ha recurrido al reggaetón, porque nadie está refrescando el sonido; entonces estamos como en un laboratorio tratando de darle la vuelta al sonido y que la gente vuelva a querer escuchar canciones del corazón, que hablen de amor y tengan algo novedoso.

¿Creen que las baladas nunca pasarán de moda?

MD: La idea es buscar siempre el sonido para que no suene igual. No es lo mismo una balada de Ricardo Montaner de hace 30 años a la de ahorita. Él hace cosas nuevas cada día, igual que Camila. No se puede caer en conformismos, hay que renovarse porque la gente, con tanta información, está ansiosa de escuchar cosas diferentes. Ahora somos más desechables que antes, las cosas pasan más rápido y los artistas tenemos que buscar que el sonido se vuelva a crear.

¿Presentarán un nuevo disco este año? ¿Quieren elaborar algo diferente?

PH: Sí, este año. Estamos por terminar de grabar cuatro canciones y creo que están sonando increíble. En cada disco experimentamos cosas nuevas, pero mantenemos la esencia y que nuestras raíces salgan a flote de alguna manera.

MD: Somos buscadores y por eso tardamos de dos a tres años para lanzar un disco. Buscamos qué decir, y para poder contar una historia hay que vivirla. Al final contamos nuestras vidas en las canciones. Somos personas comunes y corrientes, por eso la gente se identifica con nosotros.

¿Descartan colaborar con artistas de otro género musical?

MD: Al contrario. Hice una colaboración con Wisin para su disco, que no es reggaetón sino una balada y hace poco escribí una canción con Romeo Santos. Es una canción que se acerca mucho a Camila. Todo esto busca sumar al género de la bachata y al reggaetón con lo que hacemos en la balada, así que somos muy fieles a lo que hacemos. Pero no tenemos problema en colaborar con gente que sabe lo que hace y que es talentosa.

Pero eligen bien con quiénes colaborar musicalmente.

MD: Creo que Camila es una banda que siempre ha cuidado la calidad y buscamos lo mismo cuando trabajamos con alguien. Queremos que sea el máximo exponente en su género, como es ahora Wisin en el reggaetón y Romeo que es el rey de la bachata. Nos gustó la idea de colaborar y fue natural. Somos amigos de tiempo y no hay negocio de por medio.

¿Hay mucha incertidumbre en México con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos?

MD: Hay preocupación porque pensamos que se había erradicado el racismo en esa parte del planeta, y de repente nos damos cuenta que mucha gente tiene esos pensamientos y eso desmotiva. No solo a mexicanos e inmigrantes, sino también a latinos. Hay que hacerle frente y lo que nuestro país tiene que ver es cómo negociar con la forma de trabajar de este nuevo presidente americano.