Caitlyn Jenner: "Era solo un pene. No me servía para nada más que para miccionar"

Caitlyn Jenner se sometió a una operación de reasignación de sexo. Los secretos sobre esta intervención y muchas de las frustraciones que enfrentaba por vivir en un cuerpo que no sentía suyo los cuenta en su libro ‘Los secretos de mi vida’, el cual saldrá a la venta el 25 de abril próximo

El libro abarca la vida de Jenner desde su niñez, sus años de deportista y sus diversos matrimonios con mujeres guapas y exitosas.

En 2015, Caitlyn se sometió a distintas intervenciones con el objetivo de cumplir su sueño de ser mujer. Recién a inicios de este año pudo concretar su reasignación de sexo. El objetivo era sentirse mejor consigo misma.

“La cirugía fue un éxito y me siento no solo maravillosa, sino liberada”, escribe Caitlyn Jenner, de 67 años, en su libro de memorias.

La figura mediática confesó que su miembro viril era una parte de su cuerpo que no le servía para nada. Así de tajante es: “Era solo un pene. No me servía para nada más que para miccionar. Solo quiero tener todas las partes correctas… Estaba cansada de meter la maldita cosa adentro todo el tiempo”.

“Estoy tan entusiasmada por la vida como no había estado desde hacía 39 años, cuando participé en las Olimpiadas, hace casi dos tercios de mi vida”, dijo Jenner durante la presentación del libro.

En ‘Los secretos de mi vida’ relata su triunfo olímpico, su ascenso a la fama y relata cómo su sensación de frustración y vergüenza aumentó con el paso de los años, en los que tuvo que ocultar su verdadero yo. También habla con franqueza sobre cómo su vida está en el foco mediático por ser un miembro del clan Kardashian.

El libro está coescrito por Buzz Bissinger, el periodista que escribió el artículo de Vanity Fair con las primeras fotografías de Jenner como mujer trans.

Caitlyn Jenner es considerada un ícono en la comunidad LGTB.

Más información