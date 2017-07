¿En las buenas y en las malas? Mario Hart respalda a Korina Rivadeneira con esta canción [VIDEO]

Mario Hart es consciente de los difíciles momentos que está viviendo su esposa Korina Rivadeneira,, quien permanece en la clandestinidad luego que la Superintendencia Nacional de Migraciones ordenara su salida del país.

Por ello, se animó a dedicarle un mensaje a la ‘guerrera’ a través de su cuenta de Instagram, donde subió un video con un adelanto de su nuevo tema musical.

“Cuando utilizas la música para expresar lo que sientes y haces las cosas con amor, sale algo bueno. Creo que soltamos esto pronto”, escribió el piloto, que etiquetó a su pareja en el texto.

La letra del tema de reggaeton romántico habla sobre la necesidad de permanecer unidos pese a la adversidad.

“Vayas donde vayas yo te seguiré, me sentí perdido hasta que te encontré. Por ti haría de todo, pero no me dejes, ya no quiero estar solo. Mi amor toma mi mano y ya no me sueltes, daría lo que sea para no perderte. Tengo que confesarte que siempre voy a amarte”, se escuchó en el adelanto.

