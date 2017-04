Bryan Adams: “No recuerdo tomar un descanso largo”

A pocos días del concierto que ofrecerá el próximo 19 de abril en el Jockey Club, el cantante canadiense Bryan Adams se refirió a su gira sudamericana.

“Tenemos planeado un gran show, con todas las canciones que conocen y aman, y algunas del nuevo álbum. La mayoría del show es de las canciones clásicas”, declaró a Emol el intérprete de éxitos como Heaven, (Everything I Do) I Do It For You y Summer of 69.

Adams señala que el hecho de tocar constantemente hizo que su gira Get Up recibiera buenas críticas.

“Salgo de gira 10 días al mes y eso me mantiene entretenido. Creo que si saliera de gira todo el tiempo, me podría volver loco… Como salimos tanto de tour, las cosas se mezclan entre sí: no recuerdo haber tomado un descanso largo, no sé lo que haría conmigo mismo”, agregó Bryan.