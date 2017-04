El cantante canadiense Bryan Adams interpretó lo mejor de su discografía en el concierto que ofreció en el Jockey Club del Perú.

“Muchas gracias, Lima, es muy especial para mí estar en el Perú. Haremos un largo concierto”, expresó Bryan Adams ante los gritos y algarabía de sus fanáticos.

Entre las canciones que tocó el canadiense no faltaron los éxitos como ‘Run to you’, ‘Heaven’, ‘Please, forgive me’, ‘Summer of 69’, ‘Cuts like a knife’, entre otras.

