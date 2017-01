Tras regresar de sus vacaciones en Cancún, Brunella Horna aseguró que los planes de su boda con el empresario Renzo Costa están en stand by y que se dio cuenta que era demasiado joven para contraer matrimonio.

“Fue una decisión que la hemos tomado ambos ¿Qué mujer no se quiere casar? Es algo súper lindo y en algún momento me quisiera casar, pero llega un punto en que comienzas a verlo fríamente… Este año me dije que sí, tengo 19 años, no sé si en este momento esté decidida a querer casarme. Llega un momento en el que dices ‘oye, tengo 19 años’, me falta mucho por vivir. Yo estaba hablando de boda y ni anillo tengo”, manifestó Brunella Horna a América Espectáculos.

Brunella Horna aseguró que esta decisión no responde a una ruptura, más bien es para confirmar que Renzo Costa es el indicado.

“Definitivamente que lo adoro y nos queremos un montón. Sé que siempre hay altos y bajos, pero también esos altos y bajos te ayudan a saber si realmente es el amor de tu vida”, señalo Brunella Horna.

La modelo informó que viajará a Italia para seguir con su carrera de Diseño de modas y que la distancia no será impedimento para seguir su relación con Renzo Costa, pues ambos tienen ‘las cosas claras’.

“Me estoy yendo a estudiar a Italia sola por primera vez. Estoy estudiando ahorita mi carrera (Diseño de modas) en Lima y he hecho un traslado a Italia que es para mí la mejor escuela del mundo hablando de modas…Él me va a respetar, va a respetar la relación y va a estar feliz. Tengo las cosas claras y él también. Espero que se porte bien”, afirmó Brunella Horna.