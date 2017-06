Brunella Horna sobre sus nuevas medidas: "Me operé porque tuve un problema" [Video]

¿Un tema de salud? Aunque ya conocemos sobre todos sus escándalos y frustraciones amorosas, esta vez Brunella Horna destacó por otro tema que llamó mucho la atención de sus seguidores, ¿de qué se trata? Fácil, un aumento en su anatomía.

Parece que Brunella Horna no estaba conforme con su cuerpo, pues estos último días apareció con una figura renovada, sobre todo con una talla más de derrier que no pasó desapercibido.

En diálogo con ‘Amor, amor, amor’, Brunella Horna se mostró avergonzada, pero aceptó que se operó con fines médicos, por un tema que venía arrastrando de una mala intervención.

“Yo no me he operado por nada estético. Yo me operé porque tuve un problema. Tuve una mala operación hace varios años, entonces he tenido que ir arreglándome. Soy otra”, dijo la modelo con una sonrisa en la cara.

