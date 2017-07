Brunella Horna sobre críticas en redes sociales: "Yo tengo derecho a estar con quien me dé la gana"

Las idas y venidas de la vida sentimental de Brunella Horna generaron una ola de cuestionamientos en redes sociales. De ella se ha dicho de todo, como que se involucró por interés con el empresario Renzo Costa y luego con el congresista Richard Acuña. Al respecto, Brunella responde a Perú.21

¿La gente de redes sociales aseguran que estuviste con Renzo Costa y Richard Acuña por interés?

-Yo tengo una correa bien ancha para las críticas. Se dicen muchas cosas de mí… pero el mismo Renzo (Costa) ha dicho que nunca aportó nada a mi empresa textil. Además, soy alguien que comenzó a trabajar desde los 14 años. También he sabido ahorrar e invertir, no me doy lujos.

¿Cómo tendría que ser tu nueva pareja sentimental?

-Lo único que tendría que destacar es que no podría estar con un hombre sin objetivos y que esté en nada. Para mí, eso es básico en una relación.

¿No sientes que ha sido un error ventilar tu vida privada?

Sí, tal vez… pero de los errores se aprende. La experiencia de una chica de 20 años no es la misma de una mujer de 35. El actuar es distinto. Los años te dan más cautela. Uno tiene que cuidarse más. Lo importante es que duermo tranquila.

Hagas lo que hagas, los cuestionamientos seguirán. ¿Qué harás?

-Estoy tranquila… creo que he hecho bien las cosas. No he hecho nada malo. Soy soltera y tengo derecho a salir con quien me dé la gana.

De otro lado, ¿qué se viene en la ‘tele’?

Estoy ya un año en ‘Espectáculos’ de Canal 2 y en breve voy a conducir un bloque de moda.

