Brunella Horna se encontró con Paolo Guerrero en Brasil

La modelo Brunella Horna admitió que tuvo un encuentro casual con el futbolista peruano Paolo Guerrero en Brasil durante la pasada Semana Santa, en una entrevista para el programa Amor, amor, amor.

Los conductores del programa de espectáculos, Rodrigo González y Gigi Mitre interrogaron a la modelo para que revelara las verdaderas razones de su encuentro. Sin embargo, la ex chica reality negó estar iniciando una relación con el futbolista.

“No hay nada. No quiero que me relacionen con él porque no tengo nada con él. Yo me quise ir de viaje porque me enteré (del ampay de Renzo Costa). Yo no fui a Río de Janeiro a verlo”, explicó Brunella.

Luego, la joven empresaria terminó por aceptar que sí vio a Guerrero durante su estadía en Brasil. “Si lo vi (a Paolo Guerrero)”. Sin embargo, aclaró que coincidieron en un local donde el futbolista estaba grabando, se saludaron y el regresó rápidamente a seguir trabajando.

La ex pareja del empresario Renzo Costa negó que en algún momento estuvo junto al futbolista en el mismo auto como especularon los conductores del programa.

