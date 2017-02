Black Sabbath anuncia su retiro de los escenarios

La banda británica de heavy metal Black Sabbath anunció su retiro de los escenarios en Birmingham (Inglaterra), ciudad que la vio nacer como agrupación hace casi 50 años.

El vocalista del grupo, Ozzy Osbourne, dijo durante el ensayo en la Arena Genting, antes del concierto de despedida, que sus emociones están volando por todas partes. “Mis emociones están volando por todas partes, desde que llegué a este edificio hoy, me he sentido alegre, me han salido las lágrimas. Veamos qué pasa”, declaró el cantante a la cadena BBC.

Black Sabbath se formó en 1968 en Birmingham por Tony Iommi (guitarra), Ozzy Osbourne (voz), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería). Desde entonces, la banda ha sufrido varios cambios de formación.

La agrupación incorporó letras sobre ocultismo y terror con guitarras afinadas de modo más grave y consiguió varios discos de oro y platino en la década de los años 70.