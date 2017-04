Después de cinco años con la duda, Sofia Franco enfrentó a Beto Ortiz y le pidió le revelara si es que él tuvo algo que ver con su salida de Latina en el año 2012.

Como se recuerda, Sofía era la conductora de “*Espectáculos*” y, debido a su estado de gestación, debió ser reemplazada momentáneamente por Karen Schwarz . Sin embargo, terminada su licencia Franco Ayllón nunca retornó a dicho espacio televisivo.

Semanas antes, ambos conductores vivieron un tenso momento durante una transmisión en vivo en Latina. El periodista evidenció en cámaras su disgusto por terminar su programa y dar pase a la modelo (que conducía Espectáculos) a pesar de que era la hora indicada. Este fue el detonante de una mala relación laboral.

Beto Ortiz negó esta acusación. “Creo que se generó una especie de vorágine de celos (…) Te picaste y me hiciste una muecas muy feas”, le dijo.

“Pero estaba embarazadita y debes perdonar todo. La mujer (embarazada) se incomoda y a veces está fastidiada”, se defendió Sofía, haciendo alusión a un incomodo momento que ocurrió en pleno set. En esta situación, Beto simuló estar borrando el nombre de la conductora (oficial) de la pantalla del set desde donde se transmitía el programa.

Sin embargo, Beto no se quedo callado, y se defendió diciendo: “La gente dijo que fue un baygón pero no (…) La conductora que te reemplazaba (Karen) tenía un spray de laca siempre a la mano, entonces a mí se me ocurrió hacer como si fuera un spray de pintura (graffiti) y lo pasé (por tu nombre)”

La entrevista, que se dio en ‘Cuéntamelo Todo’ , el programa de Franco en ATV, terminó siendo una anécdota mas a la relación de estos dos personajes de la farandula peruana. Y, Beto y Sofia pudieron al final parchar sus diferencias.

