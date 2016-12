Beto Ortiz podría conducir un programa de TV con Carlos Galdós

Aunque todavía no puede dar detalles del proyecto nocturno que conducirá el próximo año en Latina, el periodista Beto Ortiz sí mostró su conformidad de formar una dupla con el animador Carlos Galdós.

“Es un proyecto y no hay mucho que decir. Me parece genial la idea de hacer un programa con Carlos Galdós. Todavía no sé de qué tratará el programa… ¿Cuándo saldrá? El próximo año… Carlos y yo somos amigos, nos llevamos bien y vamos a ver qué pasa”, comentó Beto Ortiz.

Por otro lado, el conductor de televisión aclaró que desconoce si el próximo año retomará su labor periodística en Latina. “No puedo decir qué haré el próximo año. Lo que yo quiero es desconectarme e irme de viaje”, agregó.

Por su parte, el animador Carlos Galdós señaló que tiene buena química con Beto y desconoce si este año se despedirá de su programa La noche es mía.

“Con Beto nos conocemos desde hace mucho tiempo y sería genial trabajar juntos”, señaló Galdós.

Como se recuerda, ambos conductores trabajaron juntos años atrás en el reality Perú tiene talento. Además, Galdós fue el último invitado de Ortiz en El valor de la verdad.