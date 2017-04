Beto Ortiz afirma que le "preocupa" y le "molesta" el rumbo de la prensa peruana [Entrevista]

Por: Elisa Reyes

Beto Ortiz cuenta detalles de su programa Beto a saber, que se estrena este lunes, a las 10 p.m., en las pantallas de ATV, y opina sobre el rumbo que ha tomado el periodismo peruano.

¿Qué nos traerá tu retorno a la televisión?

Lo que vamos a intentar es tener una mirada diferente sobre los acontecimientos políticos y lo que pasa en el país. Creo que eso es el valor agregado que daremos a los televidentes… Si hay algo que podría caracterizar al tipo de periodismo que me gusta es el escéptico, el que duda y el que hace una pregunta más.

¿En qué se diferenciará esta nueva propuesta de Beto a saber con el programa que tuviste en años anteriores?

El anterior Beto a saber (que se emitió en Canal A) fue un programa activista y se dio durante la dictadura de Fujimori con medios controlados. Actualmente, estamos en un momento clave en el cual la prensa tendría que tomar un rol más activo. Siento que a veces terminamos usados con coartadas como emergencia nacional y una sola fuerza y ya está: 10 puntos para PPK. No dudo que los medios sirvieron para campañas a favor de los deudos, en los cuales modestamente colaboré… ¿Pero decirle a los medios que dejemos de lado las denuncias a Toledo o Félix Moreno por los huaicos? y luego ¿cuál es el siguiente tema? ¿Yactayo? Siento que todo es como un guion a seguir a diario. Sin duda hay gente dirigiendo esta película, eso no es casual.

¿No te incomodó estar en la ‘congeladora’ de Latina?

No. No quiero ser paranoico y tampoco creo que hayan sido desconsiderados porque no me botaron. Ahora los programas periodísticos no son los que un canal desea para hacer rating sino son los programas de espectáculos y lo he comprobado al conducirlos. Solo ocurrió que no encontramos un programa que nos gustara. Me gusta que los proyectos me obsesionen, que la gente se la juegue en la cancha. Es importante salir del confort… Que me paguen un sueldo de estrella de televisión por estar en mi cama es algo que todo el mundo quisiera, pero yo no. Tampoco hacía mucho juego con la decoración. Era como tener una reliquia, una antigüedad ante los nuevos valores como Mijael (Garrido Lecca) o Sigrid Bazán que considero lo están haciendo bien. Que a Mijael lo imite ‘Yuca’ no es poca cosa, ya llegó a la gloria (risas).

¿Qué opinas de que Magaly Medina sea la conductora del noticiero 90 matinal?

Creo que ella hará acopio de versatilidad y se adaptará a las nuevas exigencias. Ahora todo el mundo dice: ‘¡Ah! Tú lees el telepronter’. Pero no sabe que leerlo es un arte y hay que hacerlo bien. Hay que tener un grado de naturalidad y lo comprobé al conducir Buenos días, Perú. Tampoco es fácil levantarte a las tres de la madrugada para ir a un noticiero, es un horario de obrero.

¿No crees que fue un exceso que ella tildara a algunos sanmarquinos de aprendices de terroristas?

No es bueno estar al acecho esperando que el otro falle. Está aprendiendo, va a tropezar, caer y levantarse hasta agarrar el ritmo. Lo estupendo del oficio es reinventarse y ella lo está haciendo.

¿Qué opinas del rumbo que toma la prensa peruana?

Me molesta y me preocupa que todos miren en una misma dirección. Trataré de mirar en otra dirección. Será difícil porque este gobierno tiene periodistas por todos lados. Si me pidieras una definición: Beto a saber va a ser un programa que irá contra la corriente, con el riesgo de que la corriente me arrastre y me ahogue.

¿Hay otros factores que están en contra del periodismo?

La flojera y la mediocridad. También hay una especie de subestimación del periodismo, pues hubo periodistas respetables que han terminado siendo lobbistas y jefes de prensa. Que ganes el doble ¡bien! ¿Quién no lo quiere? Pero ya no eres periodista y ese es un enorme conflicto.

Pero con todo eso algunos se consideran periodistas…

Ese es el problema y allí tocamos fondo… El delito es hacer lobby clandestino y querer seguir siendo periodista. Con esa clase de periodistas no quiero trabajar, estoy enfermo y podrido porque me tocó y espero que no vuelva a ocurrirme.