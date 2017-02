El exlíder de la banda chilena ‘La Ley’ Beto Cuevas, retomó su carrera musical como solista y está trabajando en un nuevo disco, donde incluirá su último sencillo, “Mírame a los ojos”.

El intérprete chileno Beto Cuevas, de 49 años, señaló que con este nuevo disco intentará reencontrarse con su lado más rockero.

“Voy a tratar de recobrar una cierta calidad de rock que de alguna forma se fue diluyendo en el tiempo por mi amor y mi gusto por la melodía, que a veces me lleva a momentos de extrema melancolía o de extrema dulzura”, dijo Beto Cuevas en entrevista para la web Emol.

Beto Cuevas aseguró que se encuentra tranquilo de retomar su carrera como solista tras separarse de sus excompañeros Mauricio Clavería y Pedro Frugone.

“Estoy muy bien conmigo mismo, hubo situaciones y momentos un poco difíciles en mi experiencia en los últimos tiempos, lo que finalmente me llevó a tomar esa decisión. No fue una decisión fácil, no fue tomada a la ligera, pero sí fue evaluada y tomada en pro de la paz que necesito para poderme desarrollar como artista y seguir haciendo cosas interesantes para mí y el público”, dijo Beto Cuevas.

DE LEY

Al ser consultado por el actual proyecto musical (Díacero) de sus excompañeros de banda, señaló que les desea lo mejor y que no le molesta que interpreten canciones de ‘La Ley’.

“Son todos excelentes músicos. Me parece que han sido un poquito criticados porque principalmente se han dedicado a hacer solamente canciones de La Ley, y a medida que hagan música nueva, la gente podrá descubrir realmente su calidad. No considero que el cantante de Diacero cante como yo”, manifestó Beto Cuevas.

“Es lo mismo que si tuviera problemas con que una banda de covers cantara canciones de La Ley. Son canciones que son patrimonio de los chilenos y si ellos las quieren interpretar, tienen el derecho de hacerlo”, aseguró Beto Cuevas.