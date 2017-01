El beso de Kristen Stewart y Stella Maxwell que algunos no quieren ver

El amor que siente la actriz Kristen Stewart , de 26 años, por la modelo Stella Maxwell es notorio y muy fuerte. El romance fue captado en el preciso momento en que ambas se dieron un beso.

Stella Maxwell es uno de los ‘ángeles’ de Victoria’s Secret, y se dio un beso con quien interpretó a ‘Bella Swan’ en la película Twilight. La escena se registró al interior de un automóvil.

El hecho ocurrió en Milán, Italia. En ese territorio se desarrolla la semana de la moda. Las fotos fueron compartidas por el Daily Mail.

Kristen Stewart reveló su bisexualidad en 2016 en una entrevista con Elle.

“Cuando salía con chicos escondía todo porque sentía que lo que tenía que ver con mi vida privada lo trivializaban y eso no me gustaba. (…) Cambió todo cuando empecé a salir con chicas. Me di cuenta de que si lo ocultaba era como estar avergonzada de lo que tenía. Así que empecé a mostrarme más en público. Abrí mi vida y soy mucho más feliz”, refirió entonces.