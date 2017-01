Ben Affleck evalúa no actuar en ‘Batman’

El actor Ben Affleck aún no sabe si aceptará ser el protagonista y director de la nueva película de Batman, debido a que todavía no hay guion escrito.

“No hay nada concreto y no hay guion. Si no encuentro algo que me parezca grandioso, no voy a hacer la película”, declaró Affleck al diario The Guardian sobre la futura película de Batman pensada para integrarse en el nuevo universo cinematográfico de DC Comics.

Anteriormente, Affleck había comentado que el proyecto debe ser diferente de otras cintas para captar la atención de los seguidores del ‘Hombre Murciélago’.

“No me puedo conformar con algo divertido y ver qué pasa”, aseguró.

Mientras que el estudio quiere comenzar el rodaje en setiembre de este año, el actor dice que hay que tomarse las cosas con calma. “Creo que tener el guion correcto es el primer paso. No considero que haya que apurarse para llegar a una fecha establecida”, dijo.

