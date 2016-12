‘Av. Larco’ tendrá película y este es su rockero teaser [Video]

Av. Larco dará el salto del teatro al cine este 2017. La cinta, que tiene como banda sonora populares temas del rock peruano, publicó su primer adelanto este jueves.

Luego de dos exitosas temporadas en las tablas, Av. Larco llegará al cine de la mano de Jorge Carmona. La bailarina Vania Masías formó parte de la dirección coreográfica, mientras Diego Dibós se encargó de la dirección musical.

[Christian Meier cantó durante obra ‘Av. Larco’ y alborotó a sus fans]

La cinta contará con un variado soundtrack con temas como Y es que sucede así de Pedro Suárez Vertiz, La Universidad de Río, Más Poder de La Sarita y Avenida Larco de Frágil, entre otros.

Please enable Javascript to watch this video