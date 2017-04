Así responde Tomate Barraza a las críticas en Instagram (Y no es como te lo imaginas)

Carlos ‘Tomate’ Barraza sabe cómo crear polémica mientras le responde a sus críticos en una sola imagen. Precisamente en una publicación de su cuenta en Instagram, donde más de 203 mil personas lo siguen.

Barraza dejó un extenso mensaje en la red social dirigiéndose a conductores de televisión y a personajes anónimos en redes que lo critican buscando acabar con la tranquilidad de su familia.

“[…] Ojo… No soy perfecto ni tampoco pretendo serlo… Soy un ser humano c*rajo!”, se puede leer en el post.

“No te escondas… No seas cobarde… No te escudes en una red social… No te aproveches de que no puedo pelear con un enemigo anónimo”, señaló el conductor.

Su mensaje es acompañado por una imagen de él desnudo y sin censura.

‘Tomate’ ha estado en el ojo de la tormenta cuando se dio a conocer que se habría distanciado de su todavía esposa, Vanessa López.

Esta nota también te puede interesar: