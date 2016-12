Arnold Schwarzenegger sobre su cuerpo: "Cuando me miro al espejo, me dan ganas de vomitar"

El actor austríaco Arnold Schwarzenegger sorprendió a sus fanáticos al revelar que nunca estuvo conforme con su cuerpo. Así lo confesó en una entrevista para la edición enero-febrero de la revista estadounidense Cigar Aficionado.

“Cuando me miro al espejo, me dan ganas de vomitar”, dijo el actor de 69 años, Arnold Schwarzenegger. También contó que siempre fue muy crítico consigo mismo pese a que ganó en 1975 la competición de fisicoculturismo profesional Myster Olimpia.

“¿Cómo ha ganado este montón de basura? Nunca he visto perfección. Siempre había algo que fallaba”, se cuestionaba el exgobernador de California tras ganar la competición, año en el que mostró su mejor aspecto físico.

En otro momento contó que no se siente viejo, ni identificado con su edad, pues sigue haciendo lo que hacía hace 20 años y eso es gracias a la estricta dieta que manejaba desde joven.

“Vivía inmerso en un programa de entrenamiento, de alimentación y de competición. Siempre fui el mejor haciendo esos programas. Sabía que tan pronto como lo dejara, lo único que no quería era decepcionarme a mí mismo. Sabía que no quería mirarme al espejo y decir que era un perdedor. No quería enfrentarme a eso”, agregó Arnold Schwarzenegger.

