Arnold Schwarzenegger rechazó participar en la secuela de la película 'The Predator' por esta razón

El actor Arnold Schwarzenegger reveló que no participará en la nueva secuela del la saga de ‘The Predator’ y que rechazó la oferta de aparecer en la cinta.

Schwarzenegger, conocido por protagonizar la primera película de la saga estrenada en 1987, mencionó que no le gustó el papel que le daban en el filme, por ser muy insignificante.

“Me pidieron, y lo leí, y no me gustó – lo que sea que me hayan ofrecido. Así que no lo voy a hacer, no. Excepto que haya una oportunidad de que lo reescriban o lo hagan un papel más significante. Pero la forma en la que está ahora, no, no lo haré”, refirió Schwarzenegger en una entrevista para Yahoo.

Como se sabe, esta secuela ya cuenta con el elenco principal y se está produciendo bajo la dirección de Shane Black, conocido por su trabajo en ‘Iron Man 3’ y ‘The Nice Guys’.

Por otro lado, Arnold Schwarzenegger confirmó que sigue trabajando en la secuela a la comedia de 1988 ‘Gemelos’: “La están escribiendo y ahora todos están emocionados sobre eso. Probablemente quede listo el próximo mes o dos, y con suerte comencemos a grabarlo a finales de año, es muy emocionante”, agregó.

Datos

‘The Predator’ película llegará a los cines el 9 de febrero de 2018.

El director Shane Black participó como actor en la primera película de la saga.

